Американский автопром делает ставку на алюминий

Потребление алюминия в американской отрасли по производству легковых автомобилей будет расти в ближайшие годы вследствие необходимости повышения топливной экономичности и расширения выпуска электромобилей.



По прогнозу консалтинговой и исследовательской компании DuckerFrontier, среднее содержание алюминия в одном легковом автомобиле в США в 2026 г. достигнет 233,4 кг (514 фунтов), что на 12% больше, чем в 2020 г. А к 2030 г. этот показатель составит 258,8 кг (570 фунтов).



Как отмечает DuckerFrontier, увеличиваться будет, прежде всего, потребление листового алюминия. Американские автомобильные компании все шире используют материал в менее ответственных деталях кузова, в частности, при изготовлении дверец и крыши.



Также в автомобилестроении будет расти потребление экструдированного профиля. Этот материал, например, используется в двигателе традиционных машин и в каркасах аккумуляторных батарей электромобилей.



Следует отметить, что выводы DuckerFrontier относятся, в основном, к американскому автомобилестроению. В Европе и Восточной Азии более популярно снижение веса автомобиля за счет использования высокопрочного стального автолиста.



