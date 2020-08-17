В Китае появился соперник «Гелендвагена» от Great Wall

В Китае начались продажи внедорожника Haval DaGou, название которого переводится как «Большая собака». Это соперник знаменитого немецкого «Гелендвагена» от китайской корпорации Great Wall.

Длина DaGou составляет 4620 мм, ширина - 1890 мм, высота – 1780 мм, а колесная база - 2738 мм.

Сразу обращает на себя внимание круглая передняя оптика в стиле «Гелендвагена». Некоторые другие элементы тоже похожи на немецкий внедорожник. А вот крыши у них совершенно разные. У «китайца» крыша скошенная, более низкая, чем у «Гелендвагена».

В целом выглядит китайский внедорожник очень неплохо, хотя, конечно, до немецкого классического «собрата» ему далеко.

В салоне есть цифровая приборная панель с необычным козырьком, большой

дисплей информационно-развлекательной системы, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора.

В базовой комплектации внедорожник оснащается 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 169 л.с., который работает вместе с «роботом» с двумя сцеплениями. Позже покупателям предложат версию с 2,0 л турбочетверкой.

В Украине сейчас продаются четыре модели бренда Haval. Это Haval H2, H2 FL, H6 и H9.