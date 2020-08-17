Из-за жары ограничен въезд грузовиков в Киев

В Киеве ограничено движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой. Ограничение въезда грузовиков введено на всех подъездах к столице.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) на странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что с 10 до 22 часов ограничен въезд в Киеве большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Такие ограничения введены из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов Цельсия.

Согласно сообщению, ограничение движения большегрузного транспорта введено на всех подъездах к Киеву .

Напомним, сегодня, 17 августа, в Киеве пройдут съемки художественного фильма с перекрытием движения по улице Электриков и улице Промышленной. Также некоторые улицы в Киеве будут перекрывать из-за съемок фильма 18 и 25 августа.