Ryanair открывает пятый маршрут из Борисполя в Италию

Лоукостер Ryanair официально объявил об открытии пятого маршрута из Борисполя в Италию. Об этом сообщает avianwes, со ссылкой на опубликованное расписание авиаперевозчика.

Фото: epravda.com.ua

Маршрут внесен в летнее расписание Ryanair на 2021 год.

График полетов

Первый рейс из Борисполя в Неаполь состоится 28 марта 2021 года. Перелеты будут осуществляться три раза в неделю.

Обслуживать маршрут будет авиакомпания Malta Air, 100% которой принадлежит Ryanair.

Стоимость билетов

Стоимость билета в одну сторону – 52 евро, включая перевозку ручной клади с габаритами не больше 40х25х20 см.

Рейс Борисполь-Неаполь — уже 18-й маршрут Ryanair из Украины в Италию.

Маршрутная сеть Ryanair включает рейсы из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо, Неаполь, Рим, из Львова в Бари, Болонью, Бергамо, Неаполь, Палермо, Пизу, Рим, Турин, Венецию, из Одессы в Болонью, Бергамо, Рим, из Харькова в Бергамо.

В июне авиационные власти Украины и Италии сняли все ограничения на перелеты между странами, что позволяет авиакомпаниям выполнять неограниченное число рейсов.

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