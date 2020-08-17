Ryanair открывает пятый маршрут из Борисполя в Италию
Лоукостер Ryanair официально объявил об открытии пятого маршрута из Борисполя в Италию. Об этом сообщает avianwes, со ссылкой на опубликованное расписание авиаперевозчика.
Маршрут внесен в летнее расписание Ryanair на 2021 год.
График полетов
Первый рейс из Борисполя в Неаполь состоится 28 марта 2021 года. Перелеты будут осуществляться три раза в неделю.
Обслуживать маршрут будет авиакомпания Malta Air, 100% которой принадлежит Ryanair.
Стоимость билетов
Стоимость билета в одну сторону – 52 евро, включая перевозку ручной клади с габаритами не больше 40х25х20 см.
Рейс Борисполь-Неаполь — уже 18-й маршрут Ryanair из Украины в Италию.
Маршрутная сеть Ryanair включает рейсы из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо, Неаполь, Рим, из Львова в Бари, Болонью, Бергамо, Неаполь, Палермо, Пизу, Рим, Турин, Венецию, из Одессы в Болонью, Бергамо, Рим, из Харькова в Бергамо.
В июне авиационные власти Украины и Италии сняли все ограничения на перелеты между странами, что позволяет авиакомпаниям выполнять неограниченное число рейсов.
Ранее сообщалось
- Чистый убыток Ryanair за первый квартал 2021 финансового года составил 185 млн евро ($216,4 млн).