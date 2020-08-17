Нефтяной танкер раскололся пополам у берегов Маврикия

Японский танкер Wakashio сел на мель у юго-восточного побережья острова в конце июля, а в начале августа с него начала разливаться нефть. Была проведена масштабная операция по очистке территории, в которой участвовали тысячи местных добровольцев. Но трещина внутри судна расширилась в начале этой недели из-за сильных волн. Специальные буксиры уже начали транспортировку отколовшейся части танкера в отдаленную часть океана, где ее затопят.

Тал Харрис, координатор по коммуникациям Greenpeace Africa International, сообщил CNN, что сейчас власти объявили «этот район запретной зоной», а добровольцев попросили прекратить деятельность.

Ранее на этой неделе Сунил Доваркейсинг, ранее состоявший в Greenpeace International бывший член парламента Маврикия, сообщил, что содержимое одного из трех нефтяных резервуаров судна уже просочилось в океан. Специалисты пытались удалить нефть из других резервуаров до того, как судно распалось.

Однако неясно, сколько нефти было вывезено с судна до субботы. Ранее на этой неделе стало известно, что из топливного бака судна вытекло около 1180 тонн нефти, около 460 тонн было извлечено из океана и побережья. По словам оператора судна, всего танкер перевозил около 3800 тонн мазута и 200 тонн дизельного топлива.

Разлив находится недалеко от двух защищенных морских экосистем и заповедника Blue Bay Marine Park. Поблизости находится ряд популярных туристических пляжей и мангровых плантаций.



