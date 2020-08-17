Ночью в Броварах сожгли автомобиль программы "Схемы"

Последний материал, который снимали в этой машине, - о первых лицах государства, нарушающих правила дорожного движения.

Ночью 17 августа неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый), который принадлежит водителю программы, участнику съемочной группы Борису Мазуру.

Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Об этом сообщила главный редактор программы Наталья Седлецкая.

Инцидент произошел у дома водителя в Броварах около 00:30.

"Сотруднику программы расследований "Схемы" сожгли авто. Борис Мазур - наш неизменный водитель и постоянный участник съемочной группы. Это случилось под его домом в Броварах в половине первого ночи, машина восстановлению не подлежит", - написала в фейсбуке Седлецкая.

Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Оперативно-следственная группа провела осмотр места происшествия.

По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали в этой машине, - "Короли дорог". В нем говорилось о первых лицах государства, нарушающих правила дорожного движения.

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - написал Ткач в фейсбуке.

Фото: facebook.com/natalie.sedletska
Напомним, 8 августа журналист программы расследований "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома признаки устройства прослушивания. Полиция начала два уголовных производства: одно по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни журналиста, второе - о незаконном обороте и использовании скрытых записывающих устройств. Однако правоохранители так и не провели осмотр помещения с помощью специального оборудования, которое способно выявить наличие устройств для прослушивания.

Программа журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" - это проект "Радио Свобода" и телеканала UA: Первый.

Михаил Ткач является автором ряда резонансных расследований, в частности, о поездке президента Владимира Зеленского в Оман и "торговле должностями" братом главы Офиса президента Андрея Ермака.

Последние программы "Схем" касались нарушения правил дорожного движения кортежем Зеленского и переездом президента в государственную резиденцию в Конча-Заспе.

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