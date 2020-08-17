Министр Криклий показал свой электромобиль

Министр Криклий показал свой электромобиль

Все привыкли к тому, что украинские чиновники, политики и депутаты ездят на дорогих люксовых автомобилях. Однако, оказывается, бывают исключения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий, например, пользуется бюджетным электромобилем.

Криклий на своей страничке в Фейсбуке опубликовал фотографию своего электрокара. Это миниатюрный двухместный автомобиль Smart ED.

Министр утверждает, что ему в нем значительно просторнее, чем в большинстве седанов. К тому же, в условиях Киева он хорошо подходит для парковки. У такого электрокара есть еще ряд достоинств. Например, он не загрязняет воздух и требует мало денег на подзарядку батареи.

Нужно отметить, что инфраструктура электромобилей в Украине пока плохо развита, поэтому они не пользуются большим спросом. Далеко не везде есть станции для подзарядки электрокаров, хотя их с каждым годом становится все больше и больше.


Максимов Віталій, Тудей

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