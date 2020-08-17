Автофиксация нарушений ПДД: водители придумали новые хитрости

Автофиксация нарушений ПДД: водители придумали новые хитрости

Украинские водители продолжают придумывать новые методы обмана камер автофиксации нарушений ПДД. Например, водитель автомобиля Toyota Camry после первого штрафа заклеил номерные знаки темной пленкой…

Владелец Camry рассчитывал, что из-за темной пленки камеры автофиксации не смогут определить номерной знак автомобиля, и ошибся.

Алексей Билошицкий, заместитель главы Департамента патрульной полиции, отметил, что камеры автофиксации могут определять номерные знаки, если их скрывают даже таким образом.

Автофиксация нарушений ПДД: водители придумали новые хитрости

Билошицкий напомнил, что за любые манипуляции с автомобильными номерными знаками законодательство предусматривает штраф в размере 170 гривен. При повторном правонарушении штраф увеличиться до 255 гривен.

Украинским водителям нужно учесть, что сейчас экипажи патрульной полиции ориентированы на поиск машин, у которых скрыты номерные знаки.


Максимов Віталій, Тудей

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