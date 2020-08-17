Украинец увеличил запас хода Nissan Leaf до 650 км

Украинец увеличил запас хода Nissan Leaf до 650 км

Автопроизводители инвестируют огромные средства в разработку для электромобилей батарей с повышенной емкостью, чтобы увеличить у них запас хода. Но, оказывается, сами автомобилисты могут увеличить запас хода электрокара. Например, украинец так поступил с Nissan Leaf.

Народный умелец из Кропивницкого доработал Nissan Leaf 2014 модельного года. Это первое поколение самого популярного в мире электромобиля.

В доработанном Leaf используется новая, самодельная, батарея, а не «родная». Вначале емкость аккумуляторной батареи увеличили до 44 кВт•ч, а потом – до 62 кВт•ч.

Украинец увеличил запас хода Nissan Leaf до 650 км

В результате теперь Leaf на одной подзарядке батареи проезжает 650 км. Это один из самых лучших показателей среди серийных электрокаров. Правда, запас хода во многом зависит от скорости движения. Если ехать на высокой скорости, то батарея быстрей разряжается.

Кроме того, батарея быстрей разряжается, если использовать различное оборудование. Особенно заметно на запас хода влияет включение кондиционера.


Максимов Віталій, Тудей

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