Владимир Зеленский выдвинул новые требования дальнобойщикам

Зеленский снова взялся за дальнобойщиков: полиция вводит новые ограничения

Конфликт между президентом Владимиром Зеленским и украинскими дальнобойщиками разгорелся еще в июне, когда глава государства обвинил водителей фур в разрушение дорог в стране. Еще тогда президент настаивал на взвешивании транспорта, после чего на пунктах пропуска начали образовываться большие очереди. Сейчас Зеленский снова вернулся к данному вопросу и потребовал полицию срочно организовать взвешивание фур на дорогах.

Такие меры необходимы, чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия. По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, в шести областях страны температура превышает 28 градусов, а в такую жару под весом фур дорожное покрытие разрушается, поэтому полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в дневное время.

Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал полицию срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта.

Прогнозируется, что до конца года на всех дорогах страны будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

Напомним, пропускной способности пунктов габаритно-весового контроля в Украине не хватает. Особенно много фур колесит просторами Одесской, Херсонской и Николаевской областей, из-за чего в случае взвешивания в этих регионах будут образовываться километровые очереди.

Ранее водители фур обиделись на президента за то, что тот обозвал их "засранцами". Они заявили, что далеко не все дальнобойщики нарушают весовой режим. В частности, те водители, которые работают на международных рейсах, никогда не берут лишнего веса, потому что в Европе за это приходится очень дорого платить.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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