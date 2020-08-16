Двигатель – это «сердце» автомобиля. От него зависит, сколько машина проедет. Ресурсными получаются только простые агрегаты. Предлагаем вашему вниманию ТОП-7 моторов, на которых можно проехать 500 000+ км.

Renault

У Renault есть два очень надежных двигателя – 1,6 л К4М (102–105 л.с.) и 2, 0 л F4R (135–143 л.с.). Такими моторами оснащались Renault Logan, Sandero, Duster, Nissan Almera и Terranо.

Hyundai/Kia

1,4 и 1,6 л двигатели G4FA/G 4FC имеют мощность 107 и 123 л.с. соответственно. При должном уходе их ресурс достигает 500 000 км. Такими агрегатами оснащаются Rio и Solaris. Если моторы установлены на более тяжелые модели, то их ресурс меньше.

Volkswagen

Восьмиклапанный мотор BSE 1.6 MPI компании Volkswagen является прямым потомком знаменитого своей надежностью двигателя AKL. Таким мотором автомобили Volkswagen оснащались до 2015 года. Среди них: VW Golf пятого и шестого поколений, Jetta пятого поколения, Passat B6, а также Skoda Octavia второго поколения.

Toyota

Хорошей надежностью обладает 2,5-литровый мотор 2AR-FE. Компания Toyota его ставила на такие модели, как, например, RAV и Camry. Его мощность составляет 169-181 л.с.

Honda

С 2006 года Honda оснащает свои автомобили 2,0 л бензиновым безнаддувным двигателем R20A мощностью 155 л.с. Его можно встретить в кроссовере CR-V, а также в Civic и Accord.

Если вы хотите, чтобы двигатель прослужил как можно дольше, то не допускайте его перегрева, эксплуатируйте его в щадящем режиме и, конечно, используйте качественное топливо.