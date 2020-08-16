В Австрии построят древнеримский корабль

Древнеримский речной корабль будут строить исключительно с использованием античных инструментов и кораблестроительных методик того же периода. То есть копия, по сути, ничем не будет отличаться от оригинала. А поскольку ничего подобно не строилось уже 1600 лет, то авторы проекта говорят о предстоящей «мировой премьере». Со второй половины 2022 года корабль начнет курсировать по Дунаю.

Постройка станет частью проекта Living Danube Limes, который нацелен на то, чтобы использовать оставшееся в Дунайском регионе культурное наследие Древноего Рима и историю Дунайского лимеса одновременно и в туристических целях, и в научно-образовательных целях. Поэтому среди организаторов насчитывается 19 университетов из различных стран региона.

Дунай служил фронтиром Римской империи, и начиная с середины I века нашей эры здесь была создана разветвленная оборонительная инфраструктура — сторожевые башни, укрепления, каструмы (военные поселения) и дороги. По сути, весь регион превратился в один большой приграничный лагерь, который при этом был еще и центром активной торговли, а сама река выполнял роль транспортной артерии.

Организаторы Living Danube Limes говорят, что древнеримское наследство до сих пор ощутимо во многих прибрежных городах и деревнях, и между ними как раз и должен будет курсировать корабль, став своего рода «послом» проекта и его наглядным воплощением.



