Украинский электрогрузовик CoolOn поставили на колеса

Весной этого года мы уже писали об уникальном проекте CoolOn – лёгком развозном электрогрузовике, разработанном компанией Murmuration Technology из Кривого Рога. Тогда был показан лишь тизер машины.

И вот теперь началось ее воплощение в металле. Как видно по фото, уже есть рама со встроенными батареями (они будут под полом), а также готова ходовая часть. Передняя подвеска – независимая пружинная, задняя – рессорная. Привод будет на передние колеса.

Осталось самое интересное – установить электромотор собственной разработки, работающий без магнитов.

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Что же касается кабины, дизайн которой обещает быть довольно интересным, то каркас для неё уже сделан и установлен на шасси.

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Ранее сообщалось, что электрогрузовик CoolOn с литиевыми батареями LiFePO4 емкостью 40 кВт сможет проезжать до 200 км.

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Хочется пожелать его создателям удачно завершить постройку ходового макета СoolOn и начать его испытания.

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