Судовладелец танкера Delfi пытался помешать его подъему

Танкер Delfi в Одессе: судовладелец пытался помешать подъему своего танкера - что бы это значило

Эпопея с подъемом и эвакуацией танкера Delfi в Одессе продолжается. После двух неудачных попыток, сделанных владельцем судна, за подъем лежащего танкера взялась Администрация морских портов Украины.

Напомним, танкер Delfi, который ходил под румынским флагом, "прибился к берегу" в акватории одесского городского пляжа "Дельфин" в ноябре прошлого года. До этого судно стояло на якоре в порту "Южный", но его сорвало оттуда штормом и принесло к пляжу. Неподалеку от берега неуправляемое судно село на мель и "улеглось" на бок. С тех пор оно так и лежит в районе пляжа и уже могло бы стать местной достопримечательностью, если бы оттуда периодически не вытекали нефтепродукты, которые расползаются темной ядовитой лентой вдоль всего морского побережья. Поэтому ситуацию с танкером объявили чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Танкер Delfi в Одессе: судовладелец пытался помешать подъему своего танкера - что бы это значило

В начале июля Одессу посетил президент Зеленский. Побывал он и на пляже "Дельфин", назвав ситуацию с лежащим танкером полной импотенцией власти, которая не может обеспечить подъема судна. Тогда же гарант дал одесской власти срок до 20 июля, чтобы убрать лежащее судно с пляжа.

До 20 числа, и после него, никто этого не выполнил. Хотя справедливости ради следует заметить, что судовладелец, с помощью наемных буксиров, пытался сдвинуть танкер с места. Но обе попытки потерпели фиаско. После этого операция по подъему судна перешла в распоряжение Администрации морских портов Украины.

АМПУ начала подготовительные работы, однако, как выяснилось, судовладелец пытался ей помешать это сделать. Он подал ходатайство в Хозяйственный суд Киева с требованием запретить АМПУ вообще приближаться к судну и осуществлять любые манипуляции с ним.

Танкер Delfi в Одессе: судовладелец пытался помешать подъему своего танкера - что бы это значило

Об этом написал в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который был весьма удивлен и возмущен таким поступком судовладельца.

"Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Делфи подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает", - написал Криклий.

Как и следовало ожидать, суд отказал владельцу в таком странном ходатайстве. Но министр остался озадачен: что такое может скрывать владелец на затонувшем танкере, коль так не хочет, чтобы его рассматривали чужие глаза и брались за него чужие руки?

"Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Делфи - Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями", - выразил свою позицию министр.


Марченко Любов, Тудей

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