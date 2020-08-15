2 сентября начнется бессрочная акция за доступную растаможку «евроблях»

2 сентября начнется бессрочная акция за доступную растаможку «евроблях»

2 сентября 2020 года организация «АвтоЕвроСила» проведет в Киеве возле Верховной Рады акцию за доступную растаможку автомобилей на иностранных номерах. Акция будет бессрочной.

«АвтоЕвроСила» считает, что доступная растаможка – это когда нужно платить примерно около 30% от стоимости автомобиля. Сейчас получается, что за легализацию машины на еврономерах стоимостью 2000 евро нужно заплатить 6000 евро таможенных платежей.

В Верховной Раде уже зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих доступную растаможку. Например, законопроекты №3704-3706. Однако, народные депутаты до сих пор их не рассмотрели даже в первом чтении.

Автоолигархи и их лоббисты затягивают время, подают альтернативные законопроекты.

Поэтому «АвтоЕвроСила» решила 2 сентября начать в Киеве бессрочную акцию. Её цель – принятие закона про доступную растаможку машин на еврономерах.


Максимов Віталій, Тудей

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