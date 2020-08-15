Кличко показал установку 60-тонного оборудования при строительстве метро на Виноградарь

За месяц комплекс пройдет около 200 метров под землей.

Мэр Киева Виталий Кличко показал установку 60-тонного оборудования при строительстве метро на Виноградарь. Видео он разместил в своем фейсбуке.

"Вчера под руководством специалистов из Германии установили планшайбу на тоннелепроходческий щит весом почти 60 тонн и диаметром более 6 метров. Установили ее на комплекс «Галина», с помощью которого будут прокладывать тоннели двух новых станций метро", - написал Кличко.

Он отметил, что за месяц комплекс пройдет около 200 метров под землей, и примерно через полгода будет проложен один из туннелей.

«К концу следующего года мы планируем открыть две станции метро на Виноградарь - "Мостицкая" и Проспект Правды", - подчеркнул Кличко.

Кличко также обнародовал видео, как проходил процесс установки оборудования.

Как сообщалось, в столице в рамках строительства метро на Виноградарь, ориентировочно через две недели, метростроевцы планируют начать работы по разработке тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".

Две новые станции Сырецко-Печерской линии - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - планируют открыть в декабре 2021 года.

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