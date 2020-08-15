В Днепре 9-летний мальчик совершил ДТП и скрылся

В Днепре 9-летний мальчик совершил ДТП и скрылся, оставив сбитого велосипедиста

В Днепре произошло "детское" ДТП с тревожными и совсем "не детскими" последствиями. О произошедшем сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

На номер полиции "102" позвонила встревоженная женщина, сообщившая, что ее восьмилетнего сына, который катался на велосипеде, сбил другой мальчик, катавшийся на детском квадроцикле. При этом виновник ДТП не оказал сбитому ребенку никакой помощи, а просто удрал со своим квадроциклом.

Полицейские выехали по указанному адресу и выяснили обстоятельства. Все оказалось так, как рассказала мама пострадавшего малыша. 8-летний велосипедист, которого сбил 9-летний "водитель" квадроцикла, получил травмы. К счастью, обошлось без переломов – только ушибами и синяками. Однако скорая помощь его все же увезла в больницу, чтобы убедиться, что мальчик не получил более серьезных травм.

В Днепре 9-летний мальчик совершил ДТП и скрылся, оставив сбитого велосипедиста

Однако пикантность момента не в этом, а в том, что мальчик, сбивший другого ребенка, даже не попытался оказать ему помощь, а просто удрал с места происшествия. Конечно, можно предположить, что ребенок, совершивший ДТП, просто испугался и растерялся. Возможно и так, однако в поступке ребенка прослеживаются симптомы болезни общества. Ведь нередко так поступают и взрослые виновники ДТП.

С родителями виновника ДТП полицейские провели разъяснительную беседу, и возможно те внушат своему чаду, как следует вести себя на дороге.

Напомним, в оккупированном Крыму, 34-летний мужчина въехал автомобилем в группу детей, игравшихся на обочине дороги. Четырехлетняя девочка погибла на месте. Двое других детей, 2 и 10 лет, с травмами увезли в больницу. Мужчина сразу признал свою вину. Однако это ее нисколько не умаляет: у него не было водительских прав, и он был пьян.


Марченко Любов, Тудей

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