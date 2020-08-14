На улице Закревского в Киеве вблизи школ установили лежачих полицейских (фото)

На улице Николая Закревского возле дома №87 в Киеве организована новая схема дорожного движения. Коммунальщики установили на нерегулируемом пешеходном переходе два устройства принудительного снижения скорости ("лежачие полицейские”).

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице КП “Центр организации дорожного движения” (*).

“Поблизости – школы №293 и 294, и теперь дорога к ним станет более безопасной”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках внедрения новой схемы организации дорожного движения установлены соответствующие дорожные знаки.

Напомним, что сотрудники КП “Центр организации дорожного движения” установили делиниаторы на пересечении Русановской набережной с Русановским бульваром в Днепровском районе Киева .

Отметим, что КП “Центр организации дорожного движения” с 15 апреля 2015 года руководит Виктор Черний. Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года руководит Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

* КП “Центр організації дорожнього руху” (код ЄДРПОУ: 32955518)

Фото: фейсбук КП “Центр организации дорожного движения”