В Днепровском районе Киева Mazda влетела в кафе на остановке общественного транспорта (фото, видео)
В Дарницком районе столицы в пятницу, 14 августа, на пересечении Днепровской набережной и улицы Княжий Затон, автомобиль Mazda въехал в кафе на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадало два человека.
Об этом
“Стартанул на желтый. Никто серьезно не пострадал”, – сказано в сообщении.
Как стало известно
По информации Facebook-
Отмечается, что на месте происшествия работают врачи и правоохранители.
По предварительным данным, в кафе никого из посетителей не было.
Напомним, что в мае на улице Елены Телиги в Киеве автомобиль Hyundai на скорости въехал в остановку общественного транспорта. В этот момент на остановке находились люди. Один человек с травмами был госпитализирован.
Фото: Киев Оперативный, Facebook-страница Леси Шелест