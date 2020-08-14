В Днепровском районе Киева Mazda влетела в кафе на остановке общественного транспорта (фото, видео)

В Днепровском районе Киева Mazda влетела в кафе на остановке общественного транспорта (фото, видео)

В Дарницком районе столицы в пятницу, 14 августа, на пересечении Днепровской набережной и улицы Княжий Затон, автомобиль Mazda въехал в кафе на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадало два человека.

Об этом KV стало известно из сообщения на киевлянки, опубликовавшей фото аварии.

“Стартанул на желтый. Никто серьезно не пострадал”, – сказано в сообщении.

Как стало известно KV из сообщения издания "Главком", водитель автомобиля госпитализирован. Кроме того, пострадал продавец кафе – у него травма руки. 

По информации Facebook-страницы "Киев Оперативный", ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей из-за чего водитель Mazda вылетел с дороги прямо в кафе.

Отмечается, что на месте происшествия работают врачи и правоохранители.

По предварительным данным, в кафе никого из посетителей не было.

Напомним, что в мае на улице Елены Телиги в Киеве автомобиль Hyundai на скорости въехал в остановку общественного транспорта. В этот момент на остановке находились люди. Один человек с травмами был госпитализирован.

Фото: Киев Оперативный, Facebook-страница Леси Шелест

В Днепровском районе Киева Mazda влетела в кафе на остановке общественного транспорта (фото, видео)
В Днепровском районе Киева Mazda влетела в кафе на остановке общественного транспорта (фото, видео)
В Днепровском районе Киева Mazda влетела в кафе на остановке общественного транспорта (фото, видео)

Ольга Марийко, КиевВласть

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