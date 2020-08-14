В Украине прекратят выпускать вездеходы Sherp

В скором времени в Украине перестанут делать вездеходы Sherp. Об этом в своем интервью рассказал один из учредителей компании по производству автомобилей Sherp Владимир Школьник.

По словам Школьника, сейчас вездеходы Sherp выпускают в РоSSии и в Украине. Производство в двух странах организовано из-за санкций. Украинские вездеходы нельзя продавать в РоSSии, а роSSийские вездеходы – в Украине и США . При этом Соединенные Штаты является крупнейшим рынком сбыта для Sherp.

Поэтому принято решение, что сборку вездеходов перенесут в другую страну. В какую конкретно – пока не известно. То есть производство будет в одном месте, а автомобили можно будет продавать на всех рынках.

«Шерп» обладает отличной проходимостью. В Украине, например, их использует служба ГСЧС (в Карпатах). Хорошим спросом они пользуются в самых разных странах.