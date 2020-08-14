Трагедия под Скадовском: в ДТП погибли отец и двое детей

Трагедия под Скадовском: женщина-водитель лишилась в ДТП всей своей семьи

В трагическом ДТП на Херсонщине погибли отец и двое сыновей. Трагедия произошла сегодня утром в шести километрах от Скадовска, сообщает ТСН.

Семья херсонцев возвращалась с моря. За рулем автомобиля находилась 45-летняя женщина. В салоне машины – ее 49-летний муж, двое их сыновей - 11 и 14 лет, а также 14-летний соседский мальчик, которого родные отпустили отдыхать вместе с друзьями.

Трагедия под Скадовском: женщина-водитель лишилась в ДТП всей своей семьи

На повороте дороги их Volkswagen Golf вынесло на встречную полосу, по которой двигался грузовой микроавтобус DAF. Столкновения избежать не удалось. От мощного удара легковой автомобиль с одной стороны сплющило, словно консервную банку.

Трагедия под Скадовском: женщина-водитель лишилась в ДТП всей своей семьи

В итоге муж водительницы, а также двое их детей погибли на месте. Еще один подросток, который был в автомобиле, получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу. Медики оценивают состояние 14-летнего мальчика, как тяжелое. Сама женщина, которая была за рулем, в аварии не пострадала.

Что стало причиной трагедии, выясняет следствие. Есть предположение, что женщина не смогла вписаться в поворот, из-за чего автомобиль вынесло на встречную полосу. Почему так случилось – неизвестно. Возможно, была превышена скорость. Не исключено также, что она задремала за рулем, ведь авария произошла утром.

Трагедия под Скадовском: женщина-водитель лишилась в ДТП всей своей семьи

В любом случае погибших уже не вернуть, и наверное никто не хотел бы оказаться на месте выжившей женщины...

Напомним, еще одно ДТП, случившееся в Кировоградской области, унесло сегодня жизни двух людей. Там столкнулись два рейсовых автобуса.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в БразилииВ Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в Бразилии
Кличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатовКличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатов
Пьяный водитель разнес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева (фото, видео)Пьяный водитель разнес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева (фото, видео)
На Николаевщине 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда и рассыпал ихНа Николаевщине 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда и рассыпал их
В Индии при приземлении развалился самолет, есть погибшие и пострадавшиеВ Индии при приземлении развалился самолет, есть погибшие и пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
В Кировоградской области столкнулись два автобуса, два человека погиблиВ Кировоградской области столкнулись два автобуса, два человека погибли
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
Четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Запорожской областиЧетыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Запорожской области
В оккупированном Крыму в ДТП с маршруткой и КамАЗом погибли восемь человекВ оккупированном Крыму в ДТП с маршруткой и КамАЗом погибли восемь человек
В Киеве двое мужчин угнали маршрутку и катались на ней по городуВ Киеве двое мужчин угнали маршрутку и катались на ней по городу
Четверо пассажиров легковушки погибли во время столкновения с грузовиком в Винницкой областиЧетверо пассажиров легковушки погибли во время столкновения с грузовиком в Винницкой области
Пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле ВинницыПьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы
9 человек погибли, более 100 ранены из-за взрыва бензовоза в Китае9 человек погибли, более 100 ранены из-за взрыва бензовоза в Китае
На прошлой неделе в столице в результате аварий погибли двое водителейНа прошлой неделе в столице в результате аварий погибли двое водителей
На севере Житомирской области в ДТП погибли четыре человекаНа севере Житомирской области в ДТП погибли четыре человека
Последние новости
Подгружаем последние новости