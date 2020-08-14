Трагедия под Скадовском: в ДТП погибли отец и двое детей

В трагическом ДТП на Херсонщине погибли отец и двое сыновей. Трагедия произошла сегодня утром в шести километрах от Скадовска, сообщает ТСН.

Семья херсонцев возвращалась с моря. За рулем автомобиля находилась 45-летняя женщина. В салоне машины – ее 49-летний муж, двое их сыновей - 11 и 14 лет, а также 14-летний соседский мальчик, которого родные отпустили отдыхать вместе с друзьями.

На повороте дороги их Volkswagen Golf вынесло на встречную полосу, по которой двигался грузовой микроавтобус DAF. Столкновения избежать не удалось. От мощного удара легковой автомобиль с одной стороны сплющило, словно консервную банку.

В итоге муж водительницы, а также двое их детей погибли на месте. Еще один подросток, который был в автомобиле, получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу. Медики оценивают состояние 14-летнего мальчика, как тяжелое. Сама женщина, которая была за рулем, в аварии не пострадала.

Что стало причиной трагедии, выясняет следствие. Есть предположение, что женщина не смогла вписаться в поворот, из-за чего автомобиль вынесло на встречную полосу. Почему так случилось – неизвестно. Возможно, была превышена скорость. Не исключено также, что она задремала за рулем, ведь авария произошла утром.

В любом случае погибших уже не вернуть, и наверное никто не хотел бы оказаться на месте выжившей женщины...

Напомним, еще одно ДТП, случившееся в Кировоградской области, унесло сегодня жизни двух людей. Там столкнулись два рейсовых автобуса.