Nissan Frontier с пробегом 1,6 млн км завершил свой путь

Nissan Frontier с пробегом 1,6 млн км завершил свой путь

Внедорожник Nissan Frontier американца Брайана Мерфи, который проехал на нем 1 600 000 км, вернулся на завод Nissan в американском штате Теннесси, где был сделан 13 лет назад.

Теперь этот Frontier будет храниться на заводе, как наглядный пример надежности автомобилей компании Nissan.

Мерфи работает курьером. Он на своем внедорожнике проводил в дороге почти по 13 часов в день на протяжении последних 13 лет. Вот и получился у Frontier пробег в 1,6 млн. км.

Nissan Frontier с пробегом 1,6 млн км завершил свой путь

Примерно после 720 тысяч км пробега у внедорожника заменили радиатор и генератор, после 800 тысяч км пробега - водительское сиденье, после 1,12 млн. км - цепь ГРМ, а после 1,28 млн. км – сцепление.

Теперь Мерфи будет ездить на Nissan Frontier 2020 модельного года. Внешне он не сильно отличается от первого внедорожника Мерфи, но у него новый 3,8 л мотор V6 мощностью 310 л.с., который работает вместе с новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в БразилииВ Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в Бразилии
Кличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатовКличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатов
Пьяный водитель разнес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева (фото, видео)Пьяный водитель разнес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева (фото, видео)
На Николаевщине 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда и рассыпал ихНа Николаевщине 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда и рассыпал их
В Индии при приземлении развалился самолет, есть погибшие и пострадавшиеВ Индии при приземлении развалился самолет, есть погибшие и пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
Сталлоне продает свой кастомный внедорожникСталлоне продает свой кастомный внедорожник
Украинец оригинально защитил свой автомобиль от ударов при ДТПУкраинец оригинально защитил свой автомобиль от ударов при ДТП
Украинцы активно покупают авто с пробегом: какие модели среди лидеров продажУкраинцы активно покупают авто с пробегом: какие модели среди лидеров продаж
Китайская Baidu завершила разработку компьютера для самоуправляемых автомобилей, дальше — внедрениеКитайская Baidu завершила разработку компьютера для самоуправляемых автомобилей, дальше — внедрение
ДТП в Киевской области: девушка на Nissan въехала в грузовик и вылетела в кюветДТП в Киевской области: девушка на Nissan въехала в грузовик и вылетела в кювет
Киевсовет откроет свой двор для парковки автомобилей в выходные и праздникиКиевсовет откроет свой двор для парковки автомобилей в выходные и праздники
Убытки Nissan от пандемии оказались выше прогнозаУбытки Nissan от пандемии оказались выше прогноза
100 км за 5,7 секунд. Maserati представила свой первый электрифицированный автомобиль (фото, видео)100 км за 5,7 секунд. Maserati представила свой первый электрифицированный автомобиль (фото, видео)
Представлен самый маленький и самый доступный кроссовер NissanПредставлен самый маленький и самый доступный кроссовер Nissan
В Сети показали Honda Civic с пробегом 1,6 млн кмВ Сети показали Honda Civic с пробегом 1,6 млн км
Последние новости
Подгружаем последние новости