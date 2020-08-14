Nissan Frontier с пробегом 1,6 млн км завершил свой путь

Внедорожник Nissan Frontier американца Брайана Мерфи, который проехал на нем 1 600 000 км, вернулся на завод Nissan в американском штате Теннесси, где был сделан 13 лет назад.

Теперь этот Frontier будет храниться на заводе, как наглядный пример надежности автомобилей компании Nissan.

Мерфи работает курьером. Он на своем внедорожнике проводил в дороге почти по 13 часов в день на протяжении последних 13 лет. Вот и получился у Frontier пробег в 1,6 млн. км.

Примерно после 720 тысяч км пробега у внедорожника заменили радиатор и генератор, после 800 тысяч км пробега - водительское сиденье, после 1,12 млн. км - цепь ГРМ, а после 1,28 млн. км – сцепление.

Теперь Мерфи будет ездить на Nissan Frontier 2020 модельного года. Внешне он не сильно отличается от первого внедорожника Мерфи, но у него новый 3,8 л мотор V6 мощностью 310 л.с., который работает вместе с новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.