В Кировоградской области столкнулись два автобуса, два человека погибли

Еще десять госпитализированы с травмами.

В Кировоградской области в результате столкновения двух автобусов погибли два человека.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района в результате столкновения двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса) погибли два человека и пострадали десять человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным областной полиции в результате аварии, которая произошла около 3 часов ночи, госпитализированы 12 человек.

Сообщается, что в момент происшествия транспортные средства двигались в попутном направлении. В салоне одного из них находилось 39 человек, в другом - 32.

По предварительным данным, водитель одного из автобусов не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось впереди.

"По факту происшествия начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Один из водителей задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. На месте происшествия работают следователи", - информируют в полиции.

Напомним, в конце июля в оккупированном Крыму в ДТП с маршруткой и КамАЗом погибли девять человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в БразилииВ Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в Бразилии
Кличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатовКличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатов
Пьяный водитель разнес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева (фото, видео)Пьяный водитель разнес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева (фото, видео)
На Николаевщине 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда и рассыпал ихНа Николаевщине 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда и рассыпал их
В Индии при приземлении развалился самолет, есть погибшие и пострадавшиеВ Индии при приземлении развалился самолет, есть погибшие и пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
На Северном мосту в Киеве у автобуса на ходу отвалилось колесо (видео)На Северном мосту в Киеве у автобуса на ходу отвалилось колесо (видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
Четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Запорожской областиЧетыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Запорожской области
В Португалии столкнулись поезд и автомобиль, десятки пострадавшихВ Португалии столкнулись поезд и автомобиль, десятки пострадавших
В оккупированном Крыму в ДТП с маршруткой и КамАЗом погибли восемь человекВ оккупированном Крыму в ДТП с маршруткой и КамАЗом погибли восемь человек
В Киеве полиция задержала мужчину из Херсонской области за кражу велосипеда со стоянки велопрокатаВ Киеве полиция задержала мужчину из Херсонской области за кражу велосипеда со стоянки велопроката
В Киевской области будут делать электронику для немецких автоВ Киевской области будут делать электронику для немецких авто
ДТП в Киевской области: девушка на Nissan въехала в грузовик и вылетела в кюветДТП в Киевской области: девушка на Nissan въехала в грузовик и вылетела в кювет
На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)
Четверо пассажиров легковушки погибли во время столкновения с грузовиком в Винницкой областиЧетверо пассажиров легковушки погибли во время столкновения с грузовиком в Винницкой области
Последние новости
Подгружаем последние новости