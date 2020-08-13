В Кировоградской области столкнулись два автобуса, два человека погибли

Еще десять госпитализированы с травмами.

В Кировоградской области в результате столкновения двух автобусов погибли два человека.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района в результате столкновения двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса) погибли два человека и пострадали десять человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным областной полиции в результате аварии, которая произошла около 3 часов ночи, госпитализированы 12 человек.

Сообщается, что в момент происшествия транспортные средства двигались в попутном направлении. В салоне одного из них находилось 39 человек, в другом - 32.

По предварительным данным, водитель одного из автобусов не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось впереди.

"По факту происшествия начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Один из водителей задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. На месте происшествия работают следователи", - информируют в полиции.

Напомним, в конце июля в оккупированном Крыму в ДТП с маршруткой и КамАЗом погибли девять человек.