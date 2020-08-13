Июльский пассажиропоток аэропорта “Киев” уменьшился за год в пять раз

Июльский пассажиропоток аэропорта &ldquo;Киев&rdquo; уменьшился за год в пять раз

В июле 2020 года Международный аэропорт “Киев” им. Игоря Сикорского обслужил 52,4 тыс. пассажиров. Это на 79,7% меньше, чем в июле 2019.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Международного аэропорта “Киев” в соцсети Фейсбук. 

На международных рейсах в июле аэропорт “Киев” обслужил 50,7 тыс. пассажиров, а на внутренних – 1,7 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в июле 2020 составило 1314 на прилет и вылет, что на 52% меньше аналогичного периода 2019. Из них международных рейсов было обслужено 1 049, внутренних – 265.

Наиболее популярные международные направления в июле 2020 года – Варшава (Польша), Тиват (Черногория), Лондон (Великобритания), Минск (Беларусь), Даламан (Турция), Вроцлав (Польша), Центр (Турция), Тирана (Албания), внутренние – Запорожье, Харьков, Кировоград.

Всего с начала 2020 года, за январь-июль Международный аэропорт “Киев” обслужил 483,9 тыс. пассажиров, что на 69,6% меньше, чем в январе-июле 2019 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 476,7 тыс., на внутренних рейсах – 7,2 тыс. пассажиров.

В январе-июле 2020 года было осуществлено 7 155 рейсов на прилет и вылет, что на 57,9% меньше аналогичного периода 2019 года. Из них международных рейсов – 5 708, внутренних – 1447.

Наиболее популярные международные направления с начала 2020 – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Таллинн (Эстония), Лондон (Великобритания), Будапешт (Венгрия), внутренние – Запорожье, Одесса, Львов.

Напомним, с 6 августа аэропорт “Киев” пассажирам внутренних рейсов вместо бумажного паспорта при регистрации достаточно предъявить только цифровой паспорт в приложении “Дія” на своем смартфоне.

Фото: фейсбук аэропорта “Киев”


Александр Кравченко, КиевВласть

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