В Офисе президента представили проект строительства новой обходной дороги вокруг Киева

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко совместно с главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александром Кубраковим репрезентовали проект строительства новой обходной дороги вокруг Киева . Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Проект строительства новой Киевской обходной дороги (КОД) планируют реализовать до 2025 года в рамках инициированной Президентом Владимиром Зеленским Национальной программы "Большая стройка".

План предусматривает сооружение Киевской обходной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет состоять из шести участков и сочетать трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов.

Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через реку Днепр.

Киевская обходная дорога поможет разгрузить столицу от транзитного транспорта и таким образом убережет город от негативного влияния фур. "Полукольцо" сконцентрирует на себе до 70% грузового транспорта.

КОД соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинка, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.

Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн. Полностью завершить работы по строительству Киевской обходной дороги планируется за пять-шесть лет в условиях достаточного и стабильного финансирования, а также предоставления необходимых разрешений и улучшения системы регуляции.

Сегодня, 12 августа, стартовал тендер на проектные работы первого участка КОД протяженностью 35 км, которая соединит трассы М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса. Ее хотят строить с начала следующего года. По предварительным расчетам, стоимость строительства составит 12 млрд грн.

Напомним, "Укравтодор" открыл первую очередь дороги в обход Полтавы с 518-метровой и 400-метровой эстакадами, строительство которой происходило при финансировании Всемирного банка.

Первая очередь обхода - это 5,5 км современного хайвея, 400-метровая железобетонная эстакада, 518-метровая металлическая эстакада высотой 30 метров, кольцевая транспортная развязка, три путепровода, а также двухуровневая транспортная развязка европейского уровня.