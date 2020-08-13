В Киеве ограничат движение транспорта в связи со съемками фильма с участием Ван Дамма (список перекрытий улиц)

В Киеве ограничат движение транспорта в связи со съемками фильма с участием Ван Дамма (список перекрытий улиц)

На нескольких столичных улицах с 12 по 25 августа будет ограничено движение в связи с проведением съемок фильма “The Last Mercenary” производства компании Netflix с участием известного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

В частности, будет перекрыто движение:

12 августа с 5:00 до 14:00 на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);14 августа с 5:00 до 21:00 на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Еленовской и от ул. Заводской до ул. Юрковского);17 августа по 5:00 до 18:00 на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков);17 августа по 14:00 до 21:30 на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом);18 августа с 5:00 до 14:00 на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);25 августа с 5:00 до 21:00 на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской).

Как говорится в сообщении, съемки художественного фильма “The Last Mercenary” в Киеве проходят с 10 августа по 26 сентября.

Напомним, с 1 августа в Киеве введено ограничение движения транспорта в районе транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности. Как запланировано, ограничение продлится до 25 сентября.

Фото: Facebook-страница Ван Дамма


Ольга Марийко, КиевВласть

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