Mitsubishi Grandis вторую неделю подряд рекордное количество раз превышает скорость

Mitsubishi Grandis вторую неделю подряд рекордное количество раз превышает скорость

В Украине один и тот же минивэн Mitsubishi Grandis вторую неделю подряд устанавливает антирекорд по количеству превышений скоростного режима, зарегистрированных камерами автофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Если на позапрошлой неделе Grandis с ГНЗ BH062*** нарушил скоростной режим 23 раза, то на прошлой неделе (3-9 августа) – 22 раза.

Таким образом, владельцу этого минивэна Mitsubishi Grandis нужно уже оплатить 45 штрафов за превышение скорости.

За прошлую неделю камеры автофиксации нарушений ПДД зарегистрировали 179 автомобилей, которые двигались со скоростью свыше 170 км/ч. Самая большая скорость была у Mercedes-Benz E 55 AMG – 210 км/ч.

Ранее стало известно, что к концу 2020 года на украинских дорогах в разных регионах будет работать около 300 камер автофиксации нарушений ПДД. По задумке полиции они должны регистрировать не только превышение скоростного режима, но и нарушения других ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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