Украинцы стали бояться видеокамер на дорогах

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что система видеофиксации нарушений правил дорожного движения себя оправдывает - идет спад относительно нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов. Об этом он сказал в интервью ЭП.



"Как и прогнозировалось, идет спад относительно нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов. Если в среднем в месяц было нарушений на 30 млн гривен, то в следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает", - отметил министр.



"Я приятно удивлен, потому что мы ожидали, что будет какое-то противодействие, но люди оказались морально готовы к этой системе. До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер", - добавил он.



