В Харькове официально переименовали станцию метро "Московский проспект"

Станцию метро "Московский проспект" в Харькове официально переименовали в "Турбоатом".

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Информируем, что во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 «О переименовании станции метрополитена» 30 сессии 7-го созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена «Московский проспект» в станцию «Турбоатом»", - отмечается в сообщении.

Напомним, решение о переименовании станции "Московский проспект" было принято еще в октябре прошлого года. Станцию открыли в 1975 году в числе первых семи. Сначала ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.