В Харькове официально переименовали станцию метро "Московский проспект"
Теперь она называется "Турбоатом".
Станцию метро "Московский проспект" в Харькове официально переименовали в "Турбоатом".
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
"Информируем, что во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 «О переименовании станции метрополитена» 30 сессии 7-го созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена «Московский проспект» в станцию «Турбоатом»", - отмечается в сообщении.
Напомним, решение о переименовании станции "Московский проспект" было принято еще в октябре прошлого года. Станцию открыли в 1975 году в числе первых семи. Сначала ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.
В 2016 году Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры.