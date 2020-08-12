В Харькове официально переименовали станцию метро "Московский проспект"

Теперь она называется "Турбоатом".

В Харькове официально переименовали станцию метро "Московский проспект"
Фото: ?@UKRINFORM

Станцию метро "Московский проспект" в Харькове официально переименовали в "Турбоатом".

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Информируем, что во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 «О переименовании станции метрополитена» 30 сессии 7-го созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена «Московский проспект» в станцию «Турбоатом»", - отмечается в сообщении.

Напомним, решение о переименовании станции "Московский проспект" было принято еще в октябре прошлого года. Станцию открыли в 1975 году в числе первых семи. Сначала ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.

В 2016 году Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры.

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