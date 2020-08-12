Сталлоне продает свой кастомный внедорожник

Сталлоне продает свой кастомный внедорожник

Знаменитый американский киноактер Сильвестр Сталлоне выставил на продажу один из своих автомобилей – кастомный внедорожник Cadillac Escallade ESV.

Cadillac Escallade ESV длинней и выше, чем стандартный Escallade. Он специально был доработан с учетом пожеланий Сталлоне. Доработкой, кстати, занималось ателье Becker Automotive Design, которое раньше сделало кастомный Escallade для Тома Брэдли.

На одометре внедорожника Сталлоне, который он получил в июле текущего года, всего 1600 км. То есть это практически новая машина.

Сталлоне продает свой кастомный внедорожник

Сзади с комфортом помещаются пять человек. Сиденья оборудованы массажем и системами нагрева/охлаждения. Сиденья могут вращаться чуть ли не в разные стороны. Впереди и сзади есть большие сенсорные дисплеи, в том числе 43-дюймовый смарт-телевизор.

Сталлоне продает свой кастомный внедорожник

В общем, салон предельно роскошен и комфортен. Для уединения есть специальные шторы, которые наглухо закрывают задних пассажиров от водителя. Сталлоне, кстати, лично следил за тем, каким будет дизайн салона.

Цена такого внедорожника - 350 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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