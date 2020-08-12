Криклий: танкер Delfi поднимут за деньги одесской компании

Одесский филиал Администрации морских портов Украины договорился с компаниями "Краншип" и "Бруклин-Киев" об операции по поднятию танкера Delfi, потерпевшего крушение осенью 2019 года и с тех пор лежащего на боку на мели возле Одессы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Шесть компаний представили свое техническое видение на осуществление поднятия и удаления танкера. Одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию судна без использования государственных средств. Трудно не согласиться с таким предложением", - написал Криклий в фейсбуке.

Работы будет выполнять "Краншип", а стивидорная компания "Бруклин-Киев" профинансирует сделку, за что Криклий ей "бесконечно благодарен". Владельцем "Бруклин-Киев" является бизнесмен Юрий Губанков.

Перед началом работ из помещений судна нужно убрать песок, а со дна - лишние камни, которые мешают выравниванию судна на левый борт. Также нужно убрать загрязняющие вещества из баков судна.

Напомним, что судно потерпело крушение у одесского берега 22 ноября 2019 года. Танкер Delfi сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали. Концентрация нефтепродуктов в месте катастрофы танкера превысила норму в 157 раз. Пятно распространилось в сторону пляжа с отдыхающими. Позже постепенно показатели проб воды начали улучшаться.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил ликвидировать последствия аварии и поднять танкер до 20 июля. В противном случае он обещал подключить правоохранительные органы.

Судовладелец делал попытки поднять его, но они провалились.