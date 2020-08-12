Пьяный водитель разнес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева (фото, видео)

Сегодня ранним утром, 11 августа, нетрезвый водитель на Lexus совершил ДТП на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. В результате аварии были разбиты несколько цветочных клумб.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице первого замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в соцсети Фейсбук.

Сотрудники патрульной полиции обнаружили подозреваемого в ДТП через 30 минут после происшествия. В этом им помогли камеры, которые следят за безопасностью города.

“У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Чего, в принципе, и следовало ожидать. Агрессия, хамство, нецензурные высказывания в патрульных и невыполнение законных требований полицейских никак не помогали водителю решить ситуацию, как он ни старался”, – сообщил Белошицкий.

Он подчеркнул, что патрульные неоднократно предупредили водителя о возможном задержании, но предупреждения не подействовали, и на него надели наручники.

На мужчину составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам милиции), ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Как ранее сообщала KV , полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе. Из 5 членов семьи выжить удалось только одному ребенку. Въехавший в их автомобиль пьяный водитель ранее уже отсидел за аналогичное преступление.

Фото: фейсбук Алексея Белошицкого