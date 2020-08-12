В Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в Бразилии

В течение июля все украинские граждане получили деньги и вернулись на Родину.

В Украину вернулись 12 граждан, входивших в состав экипажа судна Srakane, которые из-за невыплаты годовой заработной платы фактически были изолированы в Бразилии .

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"В начале июня стало известно, что 12 граждан, которые входили в состав экипажа судна, фактически оказались в изоляции в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилия), почти год не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину. Украинские консулы сразу же установили контакт с бразильскими компетентными органами, оперативно организовали посещение судна и обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одному из наших соотечественников", - отметили в МИД .

Благодаря работе консулов и скоординированным с бразильской стороной действиям, на протяжении июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и вернулись в Украину.

Напомним, 19 июня

в Украину вернулись 14 украинских моряков, которые три года были в тюрьме в Ливии.