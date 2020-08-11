Во дворе столичной многоэтажки сгорела Tesla экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - СМИ

Сегодня, 11 августа, в 2:41 поступил вызов о том, что во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Юности, 8/2 в Днепровском районе столицы загорелся автомобиль Tesla Model S. По данным СМИ, автомобиль принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

Как стало известно KV из сообщения на Facebook-странице ГУ ГСЧС в Киеве , в 3:23 пожар был ликвидирован.

“В результате пожара в автомобиле уничтожен салон, багажный отсек, крыша, заднее и переднее стекло, задние и передние окна, задние два колеса, частично повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля. От высокой температуры частично повреждено лакокрасочное покрытие рядом припаркованных автомобилей "Honda" и "Mazda"”, – говорится в сообщении.

Как стало известно KV из сообщения издания “Обозреватель”, автомобиль Tesla принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что автомобиль загорелся в результате поджога.

“На крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником возгорания. Пострадавших в результате инцидента нет”, – говорится в сообщении.

Как известно KV из декларации Андрея Богдана за 2019 год, он владел двумя автомобилями TESLA S 85 2015 года выпуска и TESLA MODEL X 2016 года выпуска.

Напомним, что Богдан был назначен главой Администрации президента 21 мая 2019 года, а 25 июня 2019 был переведен в Офис президента. В феврале 2020 года президент Владимир Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.