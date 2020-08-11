"Укрзализныця" назначила новые поезда в Ивано-Франковск и Черновцы

С 10 августа восстановлена остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.

"Укрзализныця" назначила новые поезда в Ивано-Франковск и Черновцы
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" назначила еще два поезда дальнего следования - в Ивано-Франковск и Черновцы.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Согласно сообщению, поезд №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам. Из Киева - 16 августа и будет курсировать через день по четным датам.

Поезд №118 / 117 Черновцы - Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

"Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", - информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Напомним, с 10 августа восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.

Ранее "Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке.

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