В Киеве перестал работать онлайн-сервис проката самокатов от Bolt

Как показывает карта приложения проката электросамокатов Bolt, в Киеве невозможно взять напрокат электросамокат, поскольку они не отображаются на ней. Юристы компании Bolt заявили, что деятельность сети прокатов электросамокатов не противоречит ни одной из норм законодательства.

Как стало известно KV из сообщения на сайте autogeek.com.ua, онлайн-приложение аренды электросамокатов Bolt в Киеве перестало работать.

“Сервис аренды электросамокатов Bolt прекратил работу в Киеве : транспорт недоступен в приложении. До этого электросамокат можно было найти во многих местах в центре Киева : возле станций метрополитена, парков и посещаемых локаций города”, – говорится в сообщении.

Как сообщили KV в юристы компании Bolt, по их мнению, прокат электросамокатов в Киеве является законным видом деятельности компании.

“7 августа международная компания Bolt запустила в Киеве первый сервис проката электросамокатов… Сервис проката электросамокатов, в отличие от проката велосипедов, не использует стационарные централизованные парковки… После завершения пользования клиенты этого сервиса оставляют электросамокат в любом удобном месте, которое отслеживает специальный мобильное приложение для этого сервиса”, – говорится в сообщении.

По мнению юристов компании, требование “убрать несанкционированно установленные пункты проката” являются как минимум некорректным, “поскольку нельзя убрать то, что никоим образом не было установлено”.

В компании Bolt утверждают, что “деятельность по предоставлению возможности пользования электросамокатами через средства мобильного приложения не предусматривает необходимости получения ни от одного органа государственной власти и местного самоуправления дополнительного согласования, лицензии, разрешения или санкции”.

Также в компании утверждают, что, осуществляя деятельность по прокату электросамокатов, Bolt не нарушила никаких норм действующего законодательства Украины, решений местных органов власти столицы.

Известно, что 7 августа 2020 года компания Bolt заявила об открытии сети точек проката электросамокатов в Киеве .

Напомним, что 8 августа 2020 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt без согласования со столичными властями разместила пункты проката электросамокатов. По его словам, движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город не пока может позволить компании предоставлять такой вид услуг.

Фото: сайт компании Bolt