Смертельное ДТП на Днепропетровщине: водитель Peugeot сбил судью на пешеходном переходе

Смертельное ДТП на Днепропетровщине: водитель Peugeot сбил судью на пешеходном переходе (фото)

В понедельник, 10 августа, в городе Каменское Днепропетровской области автомобиль Peugeot сбил насмерть женщину. Как стало известно, погибшая - 64-летняя судья Баглейского районного суда Валентина Тюлюнова.

Авария произошла около 10:30 на пересечении улиц Аношкина и Республиканской. Женщина переходила дорогу по "зебре", как внезапно ее сбила проезжающая мимо машина.

На место ДТП приехала "скорая" и потерпевшую госпитализировали с места происшествия со значительной кровопотерей. Травмы оказались для потерпевшей несовместимыми с жизнью и через несколько часов женщина скончалась в реанимации.

Смертельное ДТП на Днепропетровщине: водитель Peugeot сбил судью на пешеходном переходе (фото)

По словам жителей города, погибшая судья была "профессионал высокого уровня", порядочным и честным человеком, а также "единственная адекватная женщина в судебной системе города".

В Украине происходит все больше ДТП с наездом на пешеходов. Даже переходя дорогу на пешеходном переходе, нет гарантии, что водитель за рулем какого-то из автомобилей не промчится, не остановившись. Основная причина ДТП с потерпевшими - превышение безопасной скорости движения на дороге, либо нарушение водителем правил маневрирования.

Ранее сообщалось, что в Дрогобыче водитель трижды переехал 4-летнего ребенка на самокате.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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