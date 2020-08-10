Водитель фуры наехал на полицейского, который не пускал грузовик в Киев

Водитель фуры наехал на полицейского, который не пускал грузовик в Киев

Сегодня, 10 августа, патрульные полицейские на въезде в Киев остановили грузовик и запретили ему въезд в столицу. Агрессивный водитель фуры наехал на ногу одному из патрульных и был задержан.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Патрульной полиции Киева.

Сотрудники патрульной полиции сегодня утром на автодороге М-05 остановили транспортное средство MAN с полуприцепом и сообщили водителю, что дальнейшее движение запрещено.

“Мужчина отказался выполнять законное указание полицейских, вел себя вызывающе и агрессивно. Вдруг водитель резко начал движение и совершил наезд на ногу одному из инспекторов”, – сообщили в патрульной полиции. 

Уточняется, что патрульный получил травму ноги, его госпитализировали, а водителя задержали.

Напомним, в течение недели с 20 по 26 июля в пяти пунктах габаритно-весового контроля на въездах в Киев было проверено 5 879 грузовиков. Более половины взвешиваний произошло на трассе Киев-Чоп.

Фото: UA.news


Александр Кравченко, КиевВласть

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