Водитель фуры наехал на полицейского, который не пускал грузовик в Киев

Сегодня, 10 августа, патрульные полицейские на въезде в Киев остановили грузовик и запретили ему въезд в столицу. Агрессивный водитель фуры наехал на ногу одному из патрульных и был задержан.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Патрульной полиции Киева .

Сотрудники патрульной полиции сегодня утром на автодороге М-05 остановили транспортное средство MAN с полуприцепом и сообщили водителю, что дальнейшее движение запрещено.

“Мужчина отказался выполнять законное указание полицейских, вел себя вызывающе и агрессивно. Вдруг водитель резко начал движение и совершил наезд на ногу одному из инспекторов”, – сообщили в патрульной полиции.

Уточняется, что патрульный получил травму ноги, его госпитализировали, а водителя задержали.

Напомним, в течение недели с 20 по 26 июля в пяти пунктах габаритно-весового контроля на въездах в Киев было проверено 5 879 грузовиков. Более половины взвешиваний произошло на трассе Киев-Чоп.

Фото: UA.news