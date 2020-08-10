ТОП-5 люксовых кроccоверов с небольшим расходом топлива

Данные о расходе топлива люксовых кроссоверов, которые заявляют автопроизводители, могут повлиять на решение о покупке. Однако, эти данные не всегда соответствуют действительности. Эксперты What Car?, проведя дорожные тесты, назвали ТОП-5 люксовых кроссоверов с самым небольшим реальным расходом топлива.

5. Audi Q5 40 TDI

У Audi Q5 40 TDI (см. фото вверху) реальный расход топлива составляет 6,03 л на 100 км пути. Под капотом находится четырехцилиндровый дизельный двигатель.

4. Audi Q2 35 TFSI

Audi Q2 35 TFSI расходует на 100 км пути 6,03 л топлива. Это самый небольшой кроссовер в модельной линейке Audi.

3. BMW X2 xDrive20d

У BMW X2 xDrive20d настоящий расход топлива составляет около 6 литров на 100 км.

2. DS 4 Crossback 1.2 Puretech 130

DS 4 Crossback с двигателем 1.2 Puretech 130 расходует всего 5,6 л топлива на 100 км. Расход топлива небольшой, вот только до стандартов люксового класса этот кроссовер не дотягивает. Ходовая часть слишком жесткая, а салон выглядит дешево.

1. Audi Q2 1.4 TFSI 150

У Audi Q2 с мотором 1.4 TFSI 150 реальный расход топлива - всего 5,23 л на 100 км. Эта версия снята с конвейера, но ее можно найти на вторичном рынке.