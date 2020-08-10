ТОП-5 люксовых кроccоверов с небольшим расходом топлива

ТОП-5 люксовых кроccоверов с небольшим расходом топлива

Данные о расходе топлива люксовых кроссоверов, которые заявляют автопроизводители, могут повлиять на решение о покупке. Однако, эти данные не всегда соответствуют действительности. Эксперты What Car?, проведя дорожные тесты, назвали ТОП-5 люксовых кроссоверов с самым небольшим реальным расходом топлива.

5. Audi Q5 40 TDI

У Audi Q5 40 TDI (см. фото вверху) реальный расход топлива составляет 6,03 л на 100 км пути. Под капотом находится четырехцилиндровый дизельный двигатель.

4. Audi Q2 35 TFSI

ТОП-5 люксовых кроccоверов с небольшим расходом топлива

Audi Q2 35 TFSI расходует на 100 км пути 6,03 л топлива. Это самый небольшой кроссовер в модельной линейке Audi.

3. BMW X2 xDrive20d

ТОП-5 люксовых кроccоверов с небольшим расходом топлива

У BMW X2 xDrive20d настоящий расход топлива составляет около 6 литров на 100 км.

2. DS 4 Crossback 1.2 Puretech 130

ТОП-5 люксовых кроccоверов с небольшим расходом топлива

DS 4 Crossback с двигателем 1.2 Puretech 130 расходует всего 5,6 л топлива на 100 км. Расход топлива небольшой, вот только до стандартов люксового класса этот кроссовер не дотягивает. Ходовая часть слишком жесткая, а салон выглядит дешево.

1. Audi Q2 1.4 TFSI 150

ТОП-5 люксовых кроccоверов с небольшим расходом топлива

У Audi Q2 с мотором 1.4 TFSI 150 реальный расход топлива - всего 5,23 л на 100 км. Эта версия снята с конвейера, но ее можно найти на вторичном рынке.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году
Утром на Крещатике мужчина поджег автомобильУтром на Крещатике мужчина поджег автомобиль
Кличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатовКличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатов
В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, есть травмированные (фото, видео)В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, есть травмированные (фото, видео)
Проводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончикиПроводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончики
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-5 доступных полноприводных б/у автоТОП-5 доступных полноприводных б/у авто
ТОП-5 авто, которые больше всего обесцениваются за три годаТОП-5 авто, которые больше всего обесцениваются за три года
ТОП-5 компактных кроссоверов с самым тихим салономТОП-5 компактных кроссоверов с самым тихим салоном
ТОП-5 автомобилей, у которых часто ломается коробка передачТОП-5 автомобилей, у которых часто ломается коробка передач
ТОП-5 б/у авто с самыми проблемными моторамиТОП-5 б/у авто с самыми проблемными моторами
ADAC назвал ТОП-5 самых надежных автомобилейADAC назвал ТОП-5 самых надежных автомобилей
ТОП-5 самых популярных новых кроссоверов в УкраинеТОП-5 самых популярных новых кроссоверов в Украине
ТОП-5 китайских клонов известных автомобилейТОП-5 китайских клонов известных автомобилей
ТОП-5 самых популярных кроссоверов в УкраинеТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине
ТОП-5 автомобилей, от которых стараются избавиться после покупкиТОП-5 автомобилей, от которых стараются избавиться после покупки
Последние новости
Подгружаем последние новости