Нарушителей правил парковки в Киеве за месяц оштрафовали на 1,5 миллиона
В июле за нарушение правил парковки транспортных средств в столичный бюджет поступило 1,55 млн грн. За этот период в Киеве эвакуировали 5585 авто, сообщила пресс-служба ККГА со ссылкой на информацию департамента транспортной инфраструктуры.
Размер штрафов
По информации департамента транспортной инфраструктуры, в среднем ежедневно за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 машин. При этом нарушители должны оплатить три квитанции:
- непосредственно штраф – 510 грн;
- услуги эвакуатора – 1270 грн;
- пребывание автомобиля на штрафплощадке – 144 грн /сутки.
«Мы стараемся упростить процедуру уплаты штрафов за нарушение правил парковки и получения автомобиля. В ближайшее время заработает электронное утверждение обращения на получение автомобиля с помощью QR-кода. Это позволит водителям не стоять в очередях, а решать вопрос онлайн», – отметил директор департамента Валентин Осипов.
Для удобства водителей в столице уже разработали несколько вариантов оплаты за парковку:
- парковочные талоны;
- мобильные приложения;
- SMS;
- паркоматы.
Частые нарушения
Также в КГГА рассказали, что среди наиболее частых нарушений – остановка на велосипедных и полосах общественного транспорта, пешеходных переходах, выездах с прилегающих территорий, на перекрестках и т. п.