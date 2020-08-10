Нарушителей правил парковки в Киеве за месяц оштрафовали на 1,5 миллиона

В июле за нарушение правил парковки транспортных средств в столичный бюджет поступило 1,55 млн грн. За этот период в Киеве эвакуировали 5585 авто, сообщила пресс-служба ККГА со ссылкой на информацию департамента транспортной инфраструктуры.

Нарушителей правил парковки в Киеве за месяц оштрафовали на 1,5 миллиона
Фото: korrespondent.net

Размер штрафов

По информации департамента транспортной инфраструктуры, в среднем ежедневно за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 машин. При этом нарушители должны оплатить три квитанции:

  • непосредственно штраф – 510 грн;
  • услуги эвакуатора – 1270 грн;
  • пребывание автомобиля на штрафплощадке – 144 грн /сутки.

«Мы стараемся упростить процедуру уплаты штрафов за нарушение правил парковки и получения автомобиля. В ближайшее время заработает электронное утверждение обращения на получение автомобиля с помощью QR-кода. Это позволит водителям не стоять в очередях, а решать вопрос онлайн», – отметил директор департамента Валентин Осипов.

Для удобства водителей в столице уже разработали несколько вариантов оплаты за парковку:

  • парковочные талоны;
  • мобильные приложения;
  • SMS;
  • паркоматы.

Частые нарушения

Также в КГГА рассказали, что среди наиболее частых нарушений – остановка на велосипедных и полосах общественного транспорта, пешеходных переходах, выездах с прилегающих территорий, на перекрестках и т. п.

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