SkyUp назвал маршруты полетов на зимний сезон

SkyUp планирует летать по 15 международным маршрутам в сезон зимней навигации 2020/2021 годов, который начнется 25 октября. Об этом сообщает avianews.

SkyUp назвал маршруты полетов на зимний сезон
Фото: avianews.com

Предварительный график

Предварительный график включает рейсы из Киева в города Чехии, Турции, Италии, Грузии, Франции, Армении, Испании, Словакии и Португалии.

Полеты в Чехию будут выполняться четыре раза в неделю в Прагу и три раза в неделю в Пардубице.

Итальянская сеть будет включать рейсы из Киева в Бергамо, Рим и Неаполь с частотой три раза в неделю.

Рейсы в Грузию SkyUp запланировал в Тбилиси с ежедневной частотой и в Батуми три раза в неделю.

Полеты в Армению будут выполняться в Ереван пять раз в неделю.

Французская сеть включает Париж с вылетами из Киева четыре раза в неделю и Ниццу с частотой два раза в неделю.

Испания в зимнем расписании представлена Барселоной и Аликанте с рейсами два раза в неделю по каждому из направлений.

SkyUp также намерен открыть рейсы из Киева в Стамбул, которые будут обслуживаться три раза в неделю, и в Лиссабон с частотой два раза в неделю.

О покупке билетов

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует иметь в виду действующие и возможные новые ограничения на полеты.

Также указано, что авиакомпании могут менять расписание и отменять некоторые рейсы, исходя из ограничений различных стран или с коммерческих соображений.

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