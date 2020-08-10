SkyUp назвал маршруты полетов на зимний сезон
SkyUp планирует летать по 15 международным маршрутам в сезон зимней навигации 2020/2021 годов, который начнется 25 октября. Об этом сообщает avianews.
Предварительный график
Предварительный график включает рейсы из Киева в города Чехии, Турции, Италии, Грузии, Франции, Армении, Испании, Словакии и Португалии.
Полеты в Чехию будут выполняться четыре раза в неделю в Прагу и три раза в неделю в Пардубице.
Итальянская сеть будет включать рейсы из Киева в Бергамо, Рим и Неаполь с частотой три раза в неделю.
Рейсы в Грузию SkyUp запланировал в Тбилиси с ежедневной частотой и в Батуми три раза в неделю.
Полеты в Армению будут выполняться в Ереван пять раз в неделю.
Французская сеть включает Париж с вылетами из Киева четыре раза в неделю и Ниццу с частотой два раза в неделю.
Испания в зимнем расписании представлена Барселоной и Аликанте с рейсами два раза в неделю по каждому из направлений.
SkyUp также намерен открыть рейсы из Киева в Стамбул, которые будут обслуживаться три раза в неделю, и в Лиссабон с частотой два раза в неделю.
О покупке билетов
Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует иметь в виду действующие и возможные новые ограничения на полеты.
Также указано, что авиакомпании могут менять расписание и отменять некоторые рейсы, исходя из ограничений различных стран или с коммерческих соображений.