Lufthansa возобновляет рейс Киев-Мюнхен

Авиакомпания Lufthansa объявила о восстановлении прямых регулярных пассажирских рейсов Мюнхен-Киев с 7 сентября. Об этом сообщает avianews.

Lufthansa возобновляет рейс Киев-Мюнхен
Фото: euronews.com

График полетов

Полететь в Мюнхен можно будет из аэропорта Борисполь три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Согласно расписанию, вылеты из Мюнхена в 12:35 с прибытием в Киев в 15:50. Обратной из Киева самолет будет лететь в 16:40 с прибытием в Мюнхен в 18:00.

Напомним

SkyUp планирует летать по 15 международным маршрутам в сезон зимней навигации 2020/2021 годов, который начнется 25 октября.

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