Почти 2 тысячи водителей Киевщины уличили в использовании не соответствующих стандартам номерных знаков

Почти 2 тысячи водителей Киевщины уличили в использовании не соответствующих стандартам номерных знаков

С начала года патрульные Киевщины обнаружили 1938 водителей, управлявших авто с номерным знаком, который не отвечал требованиям стандартов

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Патрульной полиции киевской области в соцсети Фейсбук.

“Многие водители и дальше прибегают к хитрости: управляют авто без передних номерных знаков транспортного средства, закрывают посторонними предметами, переворачивают их”, – сказано в сообщении.

В Патрульной полиции Киевщины напомнили, что запрещается:

управлять автомобилем без номерного знака или с не принадлежащим ему;

использовать номерной знак, который не отвечает требованиям стандартов;

закреплять номерной знак не в установленном для этого месте;

использовать номерной знак, закрытый другими предметами, загрязненный, перевернутый или неосветлённый.

Ответственность за такое нарушение – составление админматериала и штраф в сумме 170 гривен. Повторное нарушение в течение года грозит водителю штрафом в 255 гривен.

Также запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их.

Напомним, в Киеве полицейские с начала года раскрыли более 1,5 тыс. правонарушений с помощью системы “Безопасный город”. Камеры видеонаблюдения постоянно следят за ситуацией на улицах города и фиксируют правонарушения, что в дальнейшем позволяет просматривать движение подозрительных транспортных средств и быстро разыскивать преступников. В результате, по сравнению с прошлым годом, количество совершенных уголовных преступлений уменьшилось на 46%.

Фото: autoguide.pro


Александр Кравченко, КиевВласть

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