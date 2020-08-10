Uber начал зарабатывать на доставке еды больше, чем на такси

Доходы от основного бизнеса Uber, который связан с перевозками пассажиров, во втором квартале 2020 года упали на 73%, при этом выручка от доставки еды выросла более чем в два раза (+113%). Об этом говорится в опубликованном отчете компании.

Финансовые результаты за второй квартал 2020 года:

Выручка компании упала на 29% и достигла $2,18 млрд, за аналогичный период прошлого года она заработала $3,17 млрд;

Компания смогла сократить чистый убыток на 66% до $1,78 млрд — во втором квартале прошлого года она потеряла $5,24 млрд;

Выручка от бизнеса по перевозке пассажиров упала на 73% и составила $3,05 млрд против $12,18 млрд годом раньше;

Доставка еды принесла компании в два раза больше, чем перевозки — $6,96 млрд. Это на 113% больше, чем $3,38 млрд в прошлом году;

Пандемия и Uber

«Из-за кризиса, вызванного covid-19, доставка еды из сегмента роскоши переместилась в сегмент бытовых услуг», — прокомментировал финансовые результаты компании ее гендиректор Дара Хосровшахи.

Он уверен, что клиенты Uber продолжат покупать еду через службу доставки даже после того, как пандемия утихнет.

Хосровшахи добавил, что в разных частях мира бизнес по перевозке пассажиров будет восстанавливаться с разной скоростью.

По его словам, во втором квартале количество поездок в США упало на 50-85%, а на ведущих европейских рынках, включая Францию, Испанию и Германию, лишь на 35%.

Что известно о компании

Uber Eats — американская онлайн-платформа для заказа и доставки еды, запущена Uber в 2014 году и базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. В Украине заработал сервис 6 февраля 2018 года и был представлен в 6 городах.