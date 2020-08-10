Исследователи обнаружили 19 уязвимостей в компьютерной системе Mercedes-Benz E-Class

Из-за пандемии коронавируса конференция по кибербезопасности Black Hat в этом году проходит в формате виртуального мероприятия. Одними из её участников стали исследователи из Sky-Go Team, подразделения по взлому автомобилей в Qihoo 360. В ходе исследовательской деятельности им удалось обнаружить 19 уязвимостей в одном из авто Mercedes-Benz E-Class, эксплуатация которых позволила получить доступ к компьютерным системам автомобиля для удалённого запуска двигателя и открытия дверей.

Исследователи обнаружили 19 уязвимостей в компьютерной системе Mercedes-Benz E-Class

Фото: Scott Olson / Getty Images

Большинство современных автомобилей имеют в оснащении компьютерные системы, которые позволяют подключаться к Интернету. Благодаря этому пассажиры получают доступ к навигационным и картографическим сервисам, развлечениям, радиостанциям и др. Несмотря на кажущееся удобство, интернет-подключение в автомобиле повышает риск удалённых атак, что и продемонстрировали исследователи из Sky-Go Team.

Во время выступления на конференции глава Sky-Go Team Минруй Ян (Minrui Yan) рассказал о том, что его сотрудники выявили 19 уязвимостей в компьютерной системе одного из автомобилей Mercedes. К моменту выступления Яна уязвимости, которые затрагивали до двух миллионов подключённых автомобилей Mercedes только в Китае, уже были устранены. Катарина Беккер (Katharina Becker), пресс-секретарь концерна Daimler, который является материнским предприятием для Mercedes, подтвердила, что результаты исследовательской работы были представлены автопроизводителю до их публичного объявления и к этому моменту проблемы были устранены во всех автомобилях компании, доступных на рынке.

Специалисты Sky-Go Team больше года работали над поиском уязвимостей, которые позволили провести серию успешных атак на компьютерную систему автомобиля Mercedes. На начальном этапе на специальном стенде тестировались отдельные компоненты автомобиля. Позднее полученные результаты были проверены на одном из автомобилей серии E-Class. В основе исследования лежит электронный блок управления (TCU), который, по мнению исследователей, является одним из важных элементов автомобиля, поскольку с его помощью осуществляется подключение к сети Интернет. Получив доступ к файловой системе TCU, исследователи сумели удалённо выполнять разные действия, в том числе открывать двери и запускать двигатель автомобиля.

Отмечается, что автомобиль Mercedes был хорошо защищён и его компьютерная система могла противостоять ряду атак, но она не была идеальной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году
Утром на Крещатике мужчина поджег автомобильУтром на Крещатике мужчина поджег автомобиль
Кличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатовКличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатов
В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, есть травмированные (фото, видео)В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, есть травмированные (фото, видео)
Проводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончикиПроводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончики
Блок рекламы


Похожие новости
Премиальные электромобили Mercedes-Benz поедут на аккумуляторах китайской CATLПремиальные электромобили Mercedes-Benz поедут на аккумуляторах китайской CATL
Mercedes-Benz S-Class получит подушки безопасности для задних пассажировMercedes-Benz S-Class получит подушки безопасности для задних пассажиров
Mercedes-Benz покупает долю в китайском производителе аккумуляторов Farasis EnergyMercedes-Benz покупает долю в китайском производителе аккумуляторов Farasis Energy
В Киеве и области за первые сутки автофиксации скорости авто обнаружили 57,9 тыс. нарушителей ПДДВ Киеве и области за первые сутки автофиксации скорости авто обнаружили 57,9 тыс. нарушителей ПДД
Флагманський Mercedes-Benz S-Class засвітився на тестуванняхФлагманський Mercedes-Benz S-Class засвітився на тестуваннях
В Украине на свалке обнаружили редкий японский спорткарВ Украине на свалке обнаружили редкий японский спорткар
ВСУ получили новую партию БТРов, в корпусах которых ранее обнаружили трещиныВСУ получили новую партию БТРов, в корпусах которых ранее обнаружили трещины
Як виглядає двигун Mercedes-Benz після 2 млн км пробігу
45-річний Mercedes-Benz 600 з інтер’єром Maybach продають за € 2 млн45-річний Mercedes-Benz 600 з інтер’єром Maybach продають за € 2 млн
В Украине обнаружили "капсулу времени": "Жигули" 1984 года в идеальном состоянииВ Украине обнаружили "капсулу времени": "Жигули" 1984 года в идеальном состоянии
Последние новости
Подгружаем последние новости