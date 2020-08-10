Обнаружен заброшенный автосалон с эксклюзивными суперкарами

В Китае случайно нашли заброшенный автосалон. Причем, продавал он суперкары и часть автомобилей там так и осталась.

Машины, кстати, достаточно редкие. Особенно ценный Porsche Carrera GT – всего выпущено лишь 1270 этих суперкаров с 612-сильным V10. Авто развивает 330 км/ч.

Еще более эксклюзивным является кабриолет Ferrari 575 Superamerica 2005 года – их собрали лишь 559. Суперкар Феррари оснащен V12 мощностью 540 л. с. и может достичь 320 км/ч.

Третий авто не столь редкий, ведь Chevrolet Corvette Z06 был довольно массовой моделью. Под его капотом – 5,7-литровый V8 на 385 л. с.

Известно, что автосалон был открыт в 2005 году, однако уже в 2011 году по непонятным причинам прекратил свою работу. Интересно, что за это время и помещение, и авто хорошо сохранились.

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