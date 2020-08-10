Электромобиль Bentley обойдётся без редкоземельных магнитов

Производитель премиальных автомобилей Bentley присоединился к проекту OCTOPUS (Optimised Components, Test and simulatiOn, toolkits for Powertrains which integrate Ultra high-speed motor Solutions), который на протяжении полутора лет разрабатывает интегрированную электрическую силовую установку.

Особенностью нового электромотора являются его компактные габариты, поскольку его планируется встраивать в ось автомобиля. В частности, силовая установка OCTOPUS представляет собой объединённые воедино трансмиссию, расположенную в центре, а также два электромобиля по бокам от неё и комплект управляющей электроники, объединённые в общий компактный блок.

Электромобиль Bentley обойдётся без редкоземельных магнитов

Bentley

Заявлено, что реализованные в OCTOPUS решения позволят отказаться от использования в электромоторах редкоземельных магнитов (сильных постоянных магнитов из сплавов редкоземельных элементов — например, неодима и самария) и медных обмоток, что, во-первых, снижает стоимость электрической силовой установки, во-вторых, повышает степень её переработки по окончании срока службы.

Ожидается, что полученные в рамках проекта OCTOPUS решения будут воплощены в жизнь в первом в истории Bentley серийном электромобиле. Выход машины с полностью силовой установкой марка ожидает не раньше 2026 года. Как заявляет Bentley, электромобилем станет седан, но другой информации о грядущей новинке пока нет. В настоящее время марка электрические модели не выпускает — в линейке представлены только модификации с бензиновыми и дизельными моторами, а также гибридной силовой установкой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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