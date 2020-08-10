Кличко потребовал от Верховной Рады определить правила для электросамокатов в городе

Мэр Киева Виталий Кличко хочет, чтобы Верховная Рада приняла изменения в законодательство о дорожном движении, которые определят правила, по которым могут ездить электросамокаты в городах.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице мэра Киева Виталия Кличко в соцсети Фейсбук.

“Я официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах”, – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что действующее законодательство не регулирует движение электросамокатов, например где они должны ездить, с какой скоростью, с какого возраста разрешено их вождение.



Также Кличко подчеркнул, что пункты проката электросамокатов или места, где можно их взять или оставить, расположены на территории города. Соответственно, деятельность компании, которая предоставляет услуги по прокату электросамокатов, должны быть согласована с городом.

Отметим, в комментариях к этому посту комментаторы рассказали Виталию Кличко о том, какими пунктами Правил дорожного движения регламентируется движение электросамокатов.

Также комментаторы усомнились в квалификации мэра Киева и заподозрили его в давлении на конкурента сервиса проката велосипедов.

Как ранее сообщала KV , компания Bolt без согласования со столичными властями разместила пункты проката электросамокатов несмотря на то, что движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что город не пока может позволить компании предоставлять такой вид услуг.