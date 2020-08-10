Кличко потребовал от Верховной Рады определить правила для электросамокатов в городе
Мэр Киева Виталий Кличко хочет, чтобы Верховная Рада приняла изменения в законодательство о дорожном движении, которые определят правила, по которым могут ездить электросамокаты в городах.
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“Я официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах”, – написал Виталий Кличко.
Отметим, в комментариях к этому посту комментаторы рассказали Виталию Кличко о том, какими пунктами Правил дорожного движения регламентируется движение электросамокатов.
Также комментаторы усомнились в квалификации мэра Киева и заподозрили его в давлении на конкурента сервиса проката велосипедов.
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