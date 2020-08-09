В Украине суды массово оправдывают нетрезвых водителей

В Украине суды массово оправдывают нетрезвых водителей

В Украине суды массово закрывают производства по фактам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, которые имели место до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает компания «Дорожный адвокат».

Дело в том, что в украинском законодательстве, которое касается управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сейчас сложилась правовая коллизия.

До 1 июля 2020 года пьяное вождение было административным правонарушением (ч. 1. ст. 130). С 1 июля это правонарушение стало криминальным проступком. С 3 июля оно опять стало административным правонарушением, согласно закону №720-IX. Однако, действие закона №720-IX не распространяются на правоотношения, которые регулировались статьей 130 Кодекса об административных правонарушениях до 1 июля.

На этом основании суды и закрывают производства по фактам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, которые имели место до 1 июля 2020 года. Утверждается, что это носит массовый характер.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году
Утром на Крещатике мужчина поджег автомобильУтром на Крещатике мужчина поджег автомобиль
Кличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатовКличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатов
В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, есть травмированные (фото, видео)В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, есть травмированные (фото, видео)
Проводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончикиПроводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончики
Блок рекламы


Похожие новости
Прекратилось серийное производство одного из самых популярных авто в УкраинеПрекратилось серийное производство одного из самых популярных авто в Украине
Украинец оригинально защитил свой автомобиль от ударов при ДТПУкраинец оригинально защитил свой автомобиль от ударов при ДТП
Более 13% авто в Украине покупают на условиях лизингаБолее 13% авто в Украине покупают на условиях лизинга
В Украине заметили уникальный суперкар McLaren
Украинец продает невероятный Cadillac 50-хУкраинец продает невероятный Cadillac 50-х
В Украине приостановили выдачу автомобильных номеровВ Украине приостановили выдачу автомобильных номеров
В Украине зарегистрировали новую авиакомпанию, - СМИВ Украине зарегистрировали новую авиакомпанию, - СМИ
«Зеленая карта» для водителей подорожала на 3,8%«Зеленая карта» для водителей подорожала на 3,8%
Суды будут штрафовать за нарушение ПДД по упрощенной процедуреСуды будут штрафовать за нарушение ПДД по упрощенной процедуре
В Украине собираются облагать налогом не только элитные авто, озвучены суммыВ Украине собираются облагать налогом не только элитные авто, озвучены суммы
Последние новости
Подгружаем последние новости