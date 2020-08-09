В Украине суды массово оправдывают нетрезвых водителей

В Украине суды массово закрывают производства по фактам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, которые имели место до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает компания «Дорожный адвокат».

Дело в том, что в украинском законодательстве, которое касается управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сейчас сложилась правовая коллизия.

До 1 июля 2020 года пьяное вождение было административным правонарушением (ч. 1. ст. 130). С 1 июля это правонарушение стало криминальным проступком. С 3 июля оно опять стало административным правонарушением, согласно закону №720-IX. Однако, действие закона №720-IX не распространяются на правоотношения, которые регулировались статьей 130 Кодекса об административных правонарушениях до 1 июля.

На этом основании суды и закрывают производства по фактам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, которые имели место до 1 июля 2020 года. Утверждается, что это носит массовый характер.