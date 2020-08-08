Прекратилось серийное производство одного из самых популярных авто в Украине

Прекратилось серийное производство одного из самых популярных авто в Украине

Компания Ford сняла с конвейера седан Ford Fusion (он также известен как Mondeo), который пользуется очень большим спросом на вторичном автомобильном рынке Украины.

Ford Fusion первого поколения появился в 2010 году. В 2013 году выпустили второе поколение этой модели. Оно и стало последним.

В последние годы продажи Fusion в США постоянно снижались. Ему, как и остальным седанам, пришлось нелегко, ведь американцев теперь больше всего интересуют кроссоверы, внедорожники и, традиционно, пикапы.

Поэтому боссы компании Ford решили на американском рынке вообще отказаться от седанов. Ранее были сняты с конвейера Fiesta, Focus и Taurus. Теперь настала очередь Fusion.

Пока украинцы вряд ли почувствуют, что в США больше нет новых седанов Ford Fusion. Но через некоторое время такие машины на вторичном рынке могут стать редкостью, особенно в хорошем состоянии.


Максимов Віталій, Тудей

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